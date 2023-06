Criscitiello | «Barella? Nessuno incedibile! Ma giustamente l’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023)è tra i migliori centrocampisti in circolazione. In Premier League è ambito, ma l'Inter se lo tiene stretto.dice la sua sul sardoINCEDIBILE ? In collegamento su Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24, Michelesi esprime su: «? Incedibile non è, ma ad oggi non c'è nulla. L'Inter a 50-60 milionise lo tiene. Poi se arriverà qualcosa di importante allora l'Inter valuterà il da farsi perché a cifre astronomiche è giusto che un club ragioni e valuti come meglio crede».