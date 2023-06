Crescentini al Pride | “L’Italia sta diventando omofoba Scendiamo in piazza!”

Leggi su biccy

(Di domenica 18 giugno 2023) Non solo Paola & Chiara, al Romac’era anche Carolina, che ai microfoni de La Repubblica ha dichiarato chestaun paese sempre più omofobo. “staun paese omofobo e staun paese molto violento. Che cosa penso della regione Lazio che ha tolto il patrocinio aldi Roma? Per me è una cosa grave e anche tanto. Qualche anno fa si diceva che ne saremmo usciti migliori, ma non sta succedendo. Quindi bisogna darsi da fare. Penso che sia arrivato il momento di scendere in piazza, quello che si sta dicendo è troppo grave”. Chestia‘più’ secondo me non è vero, diciamo che se chi ci governa vomita ...