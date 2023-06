Cosa ha in mente la “strana coppia” Treccani-TikTok

(Di domenica 18 giugno 2023)hanno a che fare? Sulla carta e rimanendo fermi alle apparenze, non molto. Esiste però un progetto, “Da 0 a ?: Pionieri digitali di oggi e domani”, che ha preso vita di recente e che conta sull’unione delle due realtà sostanziata nel lavoro di creator come Vologratis (Andrea Petroni), La Biblioteca di Daphne e Vale Ghetti., la piattaforma di informazione e cultura Oltre a fare un punto della situazione rispetto all’operato dell’attuale governo e di chi li ha preceduti quando si tratta di digitalizzazione della cultura e della scuola, abbiamo sentito Giacomo Lev Mannheimer (Responsabile Relazioni Istituzionali Sud Europa di) e Cristina Pozzi (CEO di Edulia) cercando di capire un punto fondamentale, ovvero perché la cultura e l’educazione ...

L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 giugno per tutti i segni:dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'oroscopo dal ...a ciò che avete in. Sempre ...... Lou Reed, David Bowie, tanto per citare i primi tre stronzi che vengono in. Con gli Stooges ... che ha ben spiegato in poche parole chevuol dire essere Iggy Pop: "Quando è venuto a girare L'...... la loro essenza è dentro l'arte che creano, custodita nellae nelle mani che usano per ...fa perché tanti anni fa ha fatto una scelta consapevole e la percezione quotidiana di aver fatto la...

La psicologa spiega cosa accade nella mente dei genitori che ... Fanpage.it

Una raccolta di aneddoti e curiosità, dalla A alla Z, per ricordare la conduttrice e showgirl nata a Bologna il 18 giugno 1943 ...C’è da dire che, nel giro dei prossimi anni, la tecnologia ha in mente passi da gigante per rendere tutte le ... Tutti i comandi al volante si attivano con un piccolo tocco delle dita, ma la cosa ...