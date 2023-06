(Di domenica 18 giugno 2023) Il premio Oscarsi trova da poche ore in Calabria. Ha postato da poco su Twitter uno splendido panorama di Tropea ma l’attore è atteso martedì 20 giugno, al teatro Politeama disi esibirà con la sua band “Indoor Garden Party“, nel primo concerto del suo tour italiano. Al suo arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme l’attore e cantante neozelandese è stato accolto dal fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte. Domani pomeriggio, alle 17, la star terrà una conferenza stampa anel complesso monumentale del San Giovanni. «Sono felice ed orgoglioso – ha dichiarato Casadonte – di poter accogliere un’icona del cinema e della musica mondiale che ha sceltoe il Magna Graecia Film Festival per approdare in Italia. ...

...è una pista particolare che più si addice alle Rosse e che al traguardo all'appello manca... L'unicache possiamo dire è che finalmente Vasseur non ha sbagliato a ripetere il suo refrain: "...21:18 Si ritiraRallenta George, che rientra ai box: niente da fare per lui, si ... 21:07 Situazione gomme: ecco chi montaMentre Verstappen inizia il 46° giro, ecco le gomme che ...Il premio OscarCrowe si trova da poche ore in Calabria. Ha postato da poco su Twitter uno splendido panorama di Tropea ma l'attore è atteso martedì 20 giugno, al teatro Politeama di Catanzaro. Crowe si ...

Cosa ci fa Russell Crowe a Catanzaro Open

25° giro - Verstappen +3"4 Alonso +4"6 Hamilton +6"5 Leclerc +7"8 Sainz +11"5 Perez +17" Ocon +18"5 Bottas +19"3 Norris poi Piastri Magnussen Albon ...Non lo dice, ma sa bene di avere già il Mondiale 2023 in tasca, anche se non siamo nemmeno giunti a metà campionato. Max Verstappen quindi, è alla ricerca di obiettivi che ...