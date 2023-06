Cortisone ed alcol | ecco cosa devi sapere su questo binomio pericoloso per te e la tua famiglia

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 18 giugno 2023) Uno utile per curare certe malattie e l’altro immancabile in molte serate con gli amici, l’e ilinsieme sono pericolosi:come Ilaltro non è se non un ormone che il nostro corpo produce naturalmente mediante le ghiandole surrenali, collocate nella metà superiore dei reni. Queste ghiandole, in particolari situazioni di stress, secernono questa sostanza finalizzata ad aumentare la pressione arteriosa, preparando quindi il corpo ad un’eventuale reazione: di fatto, ci prepariamo ad affrontare e a salvarci da un evento visto comeper sé stessi senza che neanche ce ne accorgiamo.succede se li prendi insieme (grantennistoscana.it)Oltre a questa forma del tutto naturale, il ...