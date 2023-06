(Di domenica 18 giugno 2023) L’Inter riflette sulle operazioni da compiere sul: inresta ildi Joaquinche non ha stupito in nerazzurro, anzi (vedi QUI). Le ultime da Tuttosport.? L’Inter, oltre alle possibili operazioni in entrata, ragiona anche sulin. Come confermato da Tuttosport, il primosul taccuino da provare a vendere è quello di Joaquin. L’argentinoun’arma importante per i nerazzurri per provare a fare cassa. E ai soldi che l’Inter proverà a guadagnare con la cessione di, si andranno ad aggiungere quelli del risparmio sull’ingaggio di Edin Dzeko che diràa parametro zero. Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino Inter-News - ...

Il senegalese può arrivare solo in prestito, proprio come Lukaku , l'altrocaldo del mercato ... Lukaku è di proprietà del Chelsea eha profondamente deluso. Il Milan del post Maldini ...Suil (primo) giro d'orizzonte avuto da Ausilio non ha avuto buon esito: l'Inter punta a ... C'è poi il capitolo Brozovic: non è un giocatore che l'Inter ha messo sul mercato, ma è un...In uscita c'è anche il Tucu, reduce da una stagione poco esaltante e in attesa di offerte ... Dodi Lukebakio e Dayot Upamecano (LaPresse) - Calciomercato.itIlche piace ai dirigenti ...

Correa nome in uscita per il mercato dell’Inter: sarà addio - TS Inter-News.it

Il Fenerbahce, oltre a Edin Dzeko, vuole anche Joaquin Correa, in attesa di annunciare Vincenzo Montella come nuovo allenatore. Secondo quanto riferito ...Gli agenti di Dusan Tadic, data la situazione Correa in casa Inter, potrebbero finire per proporre il proprio assistito anche ai nerazzurri ...