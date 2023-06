Cormano | la tranvia “Milano-Limbiate” ancora a rischio

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 18 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, la riqualificazione della” èLa linearia “” rischia di restare così com’è da quando il “Frecciarancio” non transita più, vale a dire dal 1° ottobre 2022: con i binari sommersi dall’erba alta e dai papaveri, come nel tratto a Molinazzo. E chissà per quanto tempo, visto che si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.