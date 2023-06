Corinne Clery fa una rivelazione su Cristina Scuccia

Proprio come al GF Vip , anche a L'Isola dei Famosiha dimostrato di essere una donna schietta e senza peli sulla lingua. L'attrice ospite de L'Isola Party ha criticato Cristina Scuccia dandole della banderuola calcolatrice e facendo una ......24 giorni in Honduras Alessandro Cecchi Paone - 24 giorni in Honduras Fiore Argento - 28 giorni in Honduras Paolo Noise - 35 giorni in Honduras Christopher Leoni - 35 giorni in Honduras...A consolarla e tranquillizzarla è stata, che ha raccontato l'accaduto: "Non stava bene, mi faceva tenerezza. L'ho trovata spaventata, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so ...

Corinne Clery si espone su una finalista de L'Isola: "Sta riuscendo ... 361 Magazine

Corinne Clery ha fatto una rivelazione inaspettata in merito al comportamento di Cristina Scuccia su L'Isola dei Famosi.Corinne Clery si espone a Isola Party su una naufraga de L'Isola dei Famosi: ecco le dichiarazioni dell'ex naufraga ...