MODENA - Polizia locale al lavoro nei giorni scorsi nell'area nord della città.a tappeto in via del Mercato, via Canaletto, Viale Gramsci e Via Ciro Menotti, nell'area ...suldi ...Tale attività ha riguardato in particolare gli immobili che si trovano in via Ferretto de Ferretti, incluso quello collocato sotto il; in tale contesto sono state rilevate anche evidenti ...... passando sul lungo l'Affrico, Viale Righi, Viale Volta e ildelle Cure, oppure ... "Con un accesso agli atti, abbiamo chiesto il numero deie delle sanzioni fatte agli euro 4 che ...

Controlli al cavalcavia, chiuso il casello dell'A4 di Bergamo L'Eco di Bergamo

Lo svincolo autostradale di Bergamo rimarrà chiuso dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì per consentire le attività di ispezione al cavalcavia che porta al casello. In entrata lo svincolo rimarrà ch ...Maxi spiegamento di poliziotti, militari e agenti, ieri pomeriggio, nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Questura di Ancona. Le forze dell’ordine hanno battuto palmo a palmo la città, ...