Consulta | Sciarra | ' positiva | non voglio vedere derive autoritarie'

(Di domenica 18 giugno 2023) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "L'amministrazione della giustizia ispirata a criteri di imparzialità e sobrietà rappresenta un pilastro dello stato di diritto", in cui "l'indipendenza dei giudici è la precondizione per accedere ai valori della democrazia". Lo ricorda la presidente della Corte costituzionale Silvanain una lunga intervista a Repubblica. E in cui interviene anche sulle critiche della maggioranza ad organi di controllo come Corte dei Conti, Upb e Anac: "Sono animata da uno spirito positivo e non. Non spetta a me esprimere giudizi politici", mette in chiaro. "L'indipendenza - sottolinea la numero uno della- vale non solo per le magistrature, ma anche per le autorità di garanzia, con le quali ci vuole un dialogo e un ...