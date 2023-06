Concorso ARES di Selargius | 1 Posto da direttore Chirurgia

(Di domenica 18 giugno 2023) Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile didella SCgenerale dell’Azienda sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano Si rende noto che con deliberazionen. 113 del 19 maggio 2023 e’ indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, didi struttura complessa, per la direzione della SCgenerale della ASL n. 6 del Medio Campidano. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione all'avviso, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura SCgenerale afferente alla ASL n. 6 del Medio Campidano, sotto il profilo oggettivo e ...

Sono 14 i bandi dipubblicati o di imminente pubblicazione della Asl di Nuoro,Sardegna e Aou di Sassari per diversi incarichi di cinque anni da dirigenti medici. Nello specifico, si cerca un direttore di ...Sono 14 i bandi dipubblicati o di imminente pubblicazione dalla Asl di Nuoro,Sardegna e Aou di Sassari per il conferimento di altrettanti incarichi quinquennali da direttore di Unità ...In apertura della stessa serata, un gruppo d'eccezione, tra cui spiccano Pietro Condorelli e... quest'anno anche Presidente di Giuria del XIIinternazionale Il genio di Eddie Lang ...

Padova – Mario Macchiati e Nunzia Dercenno vincono la Coppa ... Federazione Ginnastica d'Italia

Sono 14 i bandi di concorso pubblicati o di imminente pubblicazione della Asl di Nuoro, Ares Sardegna e Aou di Sassari per diversi incarichi di cinque anni da dirigenti medici. Nello specifico, si cer ...