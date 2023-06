Come vengono classificati gli hotel

Leggi su linkiesta

(Di domenica 18 giugno 2023) È capitato a tutti, o quasi: passare la notte in un tre stelle ed uscirne entusiasti, pensando «Ma perché solo tre? Questo albergo merita almeno quattro stelle, c’è anche la piscina!». Certo, la nostra stanza a pian terreno non andava raggiunta con l’uso di un ascensore e non abbiamo nemmeno fatto caso al fatto che la struttura ne fosse priva. È solo un esempio, ma la classificazione degli alberghi passa attraverso criteri che non sempre immaginiamo, e che vanno ben oltre la nostra sensazione di “bello” o “brutto”. «Allo stato attuale, la normativa di riferimento a livello nazionale in materia di classificazione delle strutture ricettive risulta ancora essere il Dpcm del 21 ottobre 2008» spiega Francesco Felici, direttore generale della Programmazione e delle Politiche per il Turismo, che continua: «La normativa è stata in alcuni casi implementata da parte delle legislazioni regionali ...