Come dare l' idrante a chi ha appiccato l' incendio | Senaldi spiazza tutti

(Di domenica 18 giugno 2023) Il post sui social del viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, di Fratelli d'Italia, irrompe in una giornata politica fino a quel momento caratterizzata dalle polemiche per le frasi di Beppe Grillo alla manifestazione M5s. La parole sulle "brigate di cittadinanza" del fondatore del Movimento hanno provocato il finimondo nel Pd, con Elly Schlein che era andata nella piazza di Giuseppe Conte e ora deve fronteggiare dimissioni e proteste da parte dei moderati dem. Poi l'attenzione e le polemiche si sono spostate sulla dichiarazione di Bignami: "Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni?", ha scritto su Facebook riguardo alle richieste avanzate dalla regione Emilia Romagna al tavolo sulla ricostruzione post-alluvione ...

... cosìuno studio internazionale ha invece rilevato , è altrettanto vero che per migliorare la ... figurano quelle presentate qualche settimana fa dal Comitato 'Lucera non tace' che ha voluto......degli investigatori per poterun contributo concreto alle indagini". A dirlo all'Adnkronos il generale dei carabinieri in congedo ed ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano nominato...Da giocatore, da allenatore, ma soprattuttouomo ha dimostrato di essere un professionista esemplare e sono sicuro che sapràancora tanto alla nostra causa' Poi arrivano le parole sul neo ...

Blog | Altruismo sì ma come: fare del bene fa bene, se fatto bene Econopoly

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di trovare ”nuove idee” da utilizzare in quella che definisce ”l’operazione militare speci ...