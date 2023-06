Colloqui Usa-Cina | per Blinken sono stati “franchi” e “costruttivi” Ma Pechino | “Relazioni al punto più basso dal 1979”

(Di domenica 18 giugno 2023) Fumata nera dopo i primi tentativi di disgelo trauniti e. Oggi, 18 giugno, era il giorno tanto atteso dell’incontro tra il segretario di Stato americano, Antony, e il ministro degli esteri cinese, Qin Gang, che avrebbe potuto portare a un primo passo verso la risoluzione delle controversie tra i due Paesi, con conseguenze su dossier di primaria importanza nel campo della sicurezza, da Taiwan all’Ucraina. ma la visita del capo della diplomazia Usa, quella di più alto livello dai tempi del suo predecessore, nel 2018, la prima di questa portata con l’amministrazione Biden, non sembra aver portato buoni frutti. Se il Dipartimento di Stato Usa ha parlato infatti di”, “sostanziali” e “”, conche ha sottolineato ...

Prove di disgelo tra Cina e Usa, che hanno programmato un nuovo incontro per trattare sulle tematiche più sensibili. Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha infatti accettato di recarsi a Washingt ...Inoltre, il ministro degli esteri cinese Qin Gang ha accettato l'invito del segretario di Stato Usa Antony Blinken ad andare a Washington. Blinken ha «messo in chiaro che gli Stati Uniti difenderanno ...