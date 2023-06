Collision 17 06 2023 Let’s get started

(Di domenica 18 giugno 2023) Benvenuti amici di Zona Wrestling nel primo report del nuovo show targato AEW ovvero, Siamo a Chicago e per l’occasione la compagnia ha voluto fare le cose in grande, dato che dopo 9 mesi e i famosi fatti di All Out, farà il suo ritorno CM Punk che sicuramente avrà qualche sassolino dalla scarpa da togliersi. Ma non perdiamo altro tempo ed immergiamoci subito nello show. PROMO: La puntata si apre con l’ingresso dell’idolo di casa CM Punk, che entra in scena con tanto di stivali al collo e sacchetta rossa. Punk dice che non ha alcuna intenzione di lasciare il pro-wrestling tanto facilmente e intanto ringrazia i fan dell’affetto e dice anche che capisce se alcuni possono sentirsi a disagio a causa della sua presenza. Il Best In The World ricorda che lui rappresenta la verità che molti non vogliono sentire e nel mentre il pubblico di Chicago scatena i ...

AEW Collision Report 17-06-2023 The Shield Of Wrestling

