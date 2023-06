Da grande esperto del circuito femminile,riconosce che "fare ildi una campionessa WTA e del proprio figlio sono due lavori totalmente diversi; con lo junior, si cerca di fargli ...Koslowski lancia in campo Scholten per provare ad interrompere il trend azzurro, ma sul - 2 si riaccende Sylla che ridà il +4 all'Italia facendo da antipasto al muro di Danesi del 25 - 21. Nel ...Koslowski lancia in campo Scholten per provare ad interrompere il trend azzurro, ma sul - 2 si riaccende Sylla che ridà il +4 all'Italia facendo da antipasto al muro di Danesi del 25 - 21. Nel ...

Coach Cinà, tutto in famiglia: da Roberta Vinci al figlio Federico Tiscali