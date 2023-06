(Di domenica 18 giugno 2023) : poco in un anno, di più su scale temporali geologiche – L’uomo ha spostato una massa d’così grande, tra il 1993 e il 2010, che lasi è inclinata di quasi 80 centimetri verso est. Lo rende noto uno studio dell’American Geophysical Union (AGU) pubblicato su Geophysical Research Letters. Lo slittamento di quasi un metro del polo diterrestre, il punto attorno al quale ruota il pianeta, sarebbe stato provocato dalle ingenti quantità diprelevate dalle falde acquifere, poi spostate altrove. In precedenza, sulla base di modelli matematici, gli scienziati avevano stimato, con qualche margine di incertezza, che in 17 anni gli esseri umani avevano pompato ben 2.150 gigatonnellate di acque di, equivalenti a più di sei millimetri di innalzamento del livello del mare. La ...

...effetto importante suldi tutto il pianeta. Quando arriva la fase di El Niño, si forma una zona calda in superficie nella zona orientale dell'Oceano Pacifico. L'effetto principale è di...... il comune è sotto il livello del mare ed è difficileacqua, ci sono state tre alluvioni in ...generazione imbrattano i monumenti per protestare contro una politica che non tutela il, che ......e quelli Usa sono stati protagonisti di dichiarazioni tutt'altro che volte a stemperare il... ha detto ancora Antonov, aggiungendo che gli Stati Uniti 'continuano aarmi in Ucraina'. ...

Clima - Pompare acqua di falda modifica la rotazione della Terra RomaDailyNews

Clima - Pompare acqua di falda modifica la rotazione della Terra: poco in un anno, di più su scale temporali geologiche - L’uomo ha spostato una massa ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...