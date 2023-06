Classifica Mondiale Moto3 2023 | Daniel Holgado allunga in testa | Nepa miglior italiano

I risultati e l' ordine di arrivo del GP di Germania 2023 , settima gara dell'anno deldi Moto3. Sul circuito del Sachsenring arriva la tanto agognata prima vittoria della ...della......posto dellapiloti. Lo spagnolo ha 21 punti di distacco dal leader Bagnaia, che ha chiuso la gara al 2° posto. Bezzecchi è 7° al traguardo: retrocede così in terza posizione nel, ...Le prime partite saranno alle 9, per arrivare fino alle 18 quando si disputeranno le finali dove si stabilirà ladal 1° all' 8° posto. Ilprevede tre tipi di vittoria: sportiva , ...

Ranking mondiale per club, cambia la classifica: Napoli e Roma sopra la Juve Corriere dello Sport

Nella classifica del mondiale Holgado resta nettamente in testa con 41 punti su un altro spagnolo, Jaume Masiá della Honda Leopard Racing, oggi sesto.Equilibrio e spettacolo a Los Angeles dove, dopo il terzo round dello US Open, Rickie Fowler (62 68 70) è stato raggiunto in vetta alla classifica da Wyndham Clark (64 67 69). (ANSA) ...