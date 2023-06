Ciclone extratropicale devastante in Brasile | si contano i morti

(Di domenica 18 giugno 2023) Almeno 11 persone sono morte e altre 18 risultano disperse dopo il passaggio di unnello stato di Rio Grande Do Sul, in. Tra le vittime, che sono state segnalate a Sao Leopoldo, Maquiné, Novo Hamburgo, Gravataí, Caraá, Bom Principio e a São Sebastião, ci sono un bambino di quattro mesi e un uomo di 73 anni. Il passaggio del, lungo la costa della regione al confine con Argentina e Uruguay, ha causato frane, inondazioni, interruzioni di energia elettrica e la caduta di ponti. Almeno 2.300 persone sono rimaste senza casa e che 602 sono state costrette a trasferirsi, secondo il quotidiano brasiliano O Globo. «Ci sono stati più di 2.400 salvataggi effettuati dai Vigili del Fuoco. Da venerdì stiamo cercando di salvare vite umane. Salveremo anche i beni materiali poco dopo», ha detto il ...

