E' salito a 11 tra i quali anche un neonato di 4 mesi il bilancio delle vittime del passaggio di un- tropicale negli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina, in Brasile. Aumentato a 19 adesso anche il numero dei dispersi mentre si teme per le sorti degli otto membri dell'...La7.it - Piogge torrenziali, allagamenti e black out: unextratropicale sta causando forti disagi negli stati meridionali del Brasile, in particolare a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. In ...... ormai alle porte, è importante prepararsi adeguatamente per affrontarlo senza spendere soldi. l'estate arriva con il caldo africano, temperature fino a 38° Meteo, doppiosull'Italia: ...

Ciclone extra-tropicale in Brasile, 11 morti e 19 dispersi Agenzia ANSA

E' salito a 11 tra i quali anche un neonato di 4 mesi il bilancio delle vittime del passaggio di un ciclone extra-tropicale negli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina, in Brasile. (ANSA) ...Un violento ciclone extratropicale si è, infatti, abbattuto nel sud del paese, causando morte e distruzione. Al momento, secondo i dati riferiti dalla Protezione civile brasiliana, le vittime ...