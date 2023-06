Ciclismo | Giro Slovenia Corsa a Zana | ultima a Mohoric

...di famiglia e per finire i trofei che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni del... Ma non mi lamento, ho una vita piena, vado ancora in bicicletta, sono sempre in, cerco di fare le ...Il direttore deld'Italia, Mauro Vegni, ha parlato a INBICI di diversi argomenti inerenti al. Sulla morte di Mader: "Scendere a quasi 100 all'ora, c'era una discesa che poteva permettere quella velocità. ......05 Pallacanestro Femminile : C.ti Europei ITALIA - Belgio (diretta) da Tel Aviv [Israele] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Alice Pedrazzi ore 16:15del Belgio 5a tappa: Bruxelles > ...

Giro NextGen 2023, tappa di oggi Tavagnacco-Trieste: orari, tv, percorso, favoriti. Gran finale, Staune-Mittet verso il trionfo OA Sport

Il grande sviluppo che ha avuto il ciclismo australiano negli ultimi anni, vedi la vittoria di Jai Hindley al Giro d'Italia 2022, le vittorie di tappa di Jay Vine dello scorso anno alla Vuelta di Spag ...Presente il vicegovernatore della Regione con delega allo Sport Mario Anzil, che ha preso parte assieme all'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, all'avvio a Cavalicco, paese na ...