Ciclismo | Giro di Svizzera | Ayuso vince la crono finale e Skjelmose trionfa

(Di domenica 18 giugno 2023) Abtwil, 18 giu. - (Adnkronos) - Si è chiusa oggi con unametro individuale di 25,7 chilometri da St. Gallen ad Abtwil l'edizione numero 86 deldi. Un'edizione purtroppo che resterà nella storia per la tragedia di Gino Mader, morto per la caduta in un burrone durante la quinta frazione. Nell'ottava ed ultima tappa ad imporsi è Juanche agguanta la seconda vittoria nella corsa elvetica, la terza stagionale. Lo spagnolo della Uae Emirates si impone in 32'25”, alla velocità media di 47.568 km/h. Al secondo posto Remco Evenepoel: il belga della Soudal Quick Step non al top della forma, chiude a 6" dal leader Terzo è il danese Mattias: il corridore della Trek-Segafredo che conquista la classifica generale.