(Di domenica 18 giugno 2023) Federicoha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Olanda - Italia , valevole per il terzo posto in Nations League . Gli azzurri si sono imposti per 3 - 2 anche grazie ad un gol ...

Federicoha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Olanda - Italia , valevole per il terzo posto in Nations League . Gli azzurri si sono imposti per 3 - 2 anche grazie ad un gol dell'...Italia - Olanda, le parole di" Se sono mancato a questaLaè mancata a me , perché è quella che mi ha fatto emergere ad alti livelli. Grazie a Mancini che mi ha davvero ...Allo stadio De Grolsch Veste di Enschede gli azzurri s'impongono 3 - 2 grazie alla rete di Dimarco , al primo sigillo indi Frattesi e al gol di, mentre a nulla serve il lampo ...

Chiesa: "La Nazionale mi è mancata, ringrazio Mancini. Sul gol..." Corriere dello Sport

Italia-Olanda, le parole di Chiesa "Se sono mancato a questa Nazionale La Nazionale è mancata a me, perché è quella che mi ha fatto emergere ad alti livelli. Grazie a Mancini che mi ha davvero dato ...Enschede, 18 giu. – (Adnkronos) – “Oggi sono molto contento per il gol e per la squadra, forse meritavamo di più ma ci siamo giocati questa partita e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi”. Così l’att ...