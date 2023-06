Chiara Ferragni | dalla felpa macchiata al top che divide i fan | «Si gonfia prima di indossarlo?»

The Ferragnez (Seconda stagione 2023) cone Fedez. Citadel (Serie tv 2023, Drammatico/Azione) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci. Il grande giorno (Film 2022, ...Dopo Cristano Ronaldo e la compagna Georgina ( CLICCA QUI per rileggere l'articolo) e i 'Ferragnez' (ovveroe il marito Federico Lucia, molto più noto con il nome d'arte di Fedez ) ( CLICCA QUI per rileggere l'articolo), Costigliole d'Asti ha recentemente aggiunto un ulteriore 'ritratto' ...Secondo il calendario l'estate non è ancora cominciata ma per i vip , a quanto pare, sì. Così c'è chi si spoglia e finisce nel mirino degli hater (), chi lascia la fidanzata per un'altra ma poi è meglio single (Damiano dei Maneskin) e chi si prepara al grande addio (Ronaldo e Georgina). Anche per questa settimana ce n'è per tutti ...

Fedez e il nuovo tatuaggio con la faccia di sua figlia Vittoria, i fan: «Se ti denuncia ha ragione lei». La reazione di ... Open

La città di Noto, scelta per dire il suo sì ad Alessandro Nasi, ha ispirato Alena ad abbracciare uno stile romantico e rilassato, in un setting da favola made in Italy ...Estate in arrivo. Tra meno di una settimana cadrà il solstizio e per molti inizierà il count down verso le vacanze. Se agosto sembra ancora molto lontano, ...