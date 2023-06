Chelsea vende Koulibaly | un club offre trenta milioni di ingaggio

(Di domenica 18 giugno 2023) Kalidoulascia il, ilinglese vuole cedere il giocatore per fare cassa. Lo cerca anche l’Inter. La prima stagione diin Premier League non è stata di certo entusiasmante. Il giocatore senegalese era arrivato come un fenomeno dal Napoli, ma non ha mai mantenuto le promesse finendo sempre più indietro nelle scelte degli allenatori. Ora ilha già messo in venditache piace all’Inter. Ma persi è mosso anche l’Al-Ahili cheal difensore ex Napoli 30di euro a stagione. Una cifra enorme che fa vacillare anche. Kim ha scelto: addio al Napoli, arrivano sessanta. Un gigante per sostituirlo L'articolo proviene da ...

La Juve, e magari svenderebbe: mette in bancarella Vlahovic che fa gola a Bayern e. Gli inglesi offrono in cambio il Casadei che l'Inter non ha potuto trattenere: in casa nerazzurra ...... il(per ora) ha detto no all'Inter per i prestiti di Lukaku (spinge per tornare in ... Normale a inizio mercato tenere il prezzo alto da parte di chi, ma la sessione terminerà il primo di ...... ma lo Spezia ha reagito subito trovando la rete con proprio l'ex. I ritmi erano alti ed ... Sono anni che Settii migliori calciatori, ha sempre avuto la fortuna(e la bravura, visto che ...

Abramovic si rifiuta di dare all'Ucraina tutti i soldi della vendita del ... IlNapolista

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Uno dei grandi protagonisti della stagione dell’Inter è stato, senza dubbio Nicolò Barella, uno degli uomini maggiormente decisivi nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il centrocampista sardo è stato a ...