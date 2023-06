Chelsea | Lukaku sa cosa fare | vuole solo l’Inter! ? TS

(Di domenica 18 giugno 2023) Romelurimanda al mittente la ricca offerta araba e fa sapere alchesolamente l’Inter (vedi QUI). Con il club nerazzurro, l’attaccantevincere altri trofei ela differenza. IDEE CHIARISSIME ? Romeluha le idee più che chiare:e soltanto l’Inter. Non c’è offerta araba che tenga, il belga hala Milano nerazzurra nella testa. A confermarlo è anche Tuttosport. La prossima stagione il belgadisputarla perciò in nerazzurro per provare a vincere nuovi trofei. Ma c’è ilda convincere: l’Inter può emuoversi solamente tramite prestito. Fonte: Tuttosport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

Non restano a guardare i cugini: 'L'avviso di: voglio solo l'Inter. Scontro col'. I campioni d'Italia, intanto, si apprestano ad un restyling: 'Rivoluzione Garcia, ora il Napoli tenta ...Su Kalidou c'è il potente Al - Hilal che si è messo in testa di fare la spesa al: prima, poi Koulibaly e quindi anche Mendy , portiere che ha dalla sua anche richieste in Francia. ...Leggi anche, la maglia numero 9 dell'Inter entro il 30 giugno: lui ci crede. E ilprende Jackson... La Curva Nord blinda Barella: 'Interista nato. Presente e futuro. Intoccabile' ...

Il giocatore non spingerà per venire all'Inter e i Blues non intendono aiutare il club nerazzurro nel pagamento del suo ingaggio ...Romelu Lukaku ha solo l'Inter in testa ed è pronto a scontrarsi con il Chelsea per restare a Milano. Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, che spiega il senso unico nel pensiero ...