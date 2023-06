Chelsea irritato dall’atteggiamento di Lukaku | le ultime ? TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023) Continua a tenere banco la questione legata al futuro di Romelu: ilinizia a essereper l’atteggiamento del belga (vedi QUI). A riferirlo è Tuttosport. ATTEGGIAMENTO ? L’Inter vorrebbe riconfermare Romelucon un altro prestito. Il club nerazzurro non può e non vuole addossarsi un’operazione da 50-60 milioni di euro. E ha chiesto perciò alun’altra stagione alle stesse condizioni (e a qualche milione in meno) di quella appena conclusa. La volontà del giocatore è quella di restare in nerazzurro, non accetterà altre offerte. Ma, come riferito da Tuttosport, la società inglese è abbastanza infastidita da questo atteggiamento. Si va perciò verso un muro contro muro. Fonte: Tuttosport – Simone Togna Inter-News -notizie e calciomercato Inter - Il ...