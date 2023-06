Champions League | Dimarco invoca Mourinho | “Per noi è un sogno | per loro un’ossessione”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 18 giugno 2023) 2023-06-10 05:43:34 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Nessuno nella rosa dell’Inter voleva arrivare in finale diquanto Federico(Milan, 1997). L’esterno sinistro è ‘nerazzurro tifoso’ fin da bambino. Nel 2003 era a San Siro a piangere dagli spalti dopo l’eliminazione contro il Milan in semifinale di. “Non ho bei ricordi da tifoso. Ma pensare che 20 anni fa ero in tribuna a guardare il ‘derby’ e ora ci sto giocando è incredibile”.ha riconosciuto prima di “prendersi la rivincita” eliminando il Milan in semifinale e guidando l’Inter alla prima finale didal 2010. Ho festeggiato alla grande. Cantando davanti agli ultras, microfono alla mano, “chi non salta ‘rossonero’ è”. Un ...