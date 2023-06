Cessione Monza | la famiglia Berlusconi mette in vendita il club E Galliani…

Ladelresta un tema vivo: 'Al momento, nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di, né del futuro della società di calcio del'. Si vedrà, insomma. Ma il ...... ovvero il. E questo non solo per via della dipartita dell'ex presidente del Consiglio, ma ... I figli di Berlusconi, riporta il Corriere della Sera , avrebbero deciso per ladella ...Sergej, infatti, è a un anno dalla scadenza del contratto con i biancocelesti e la suaè ... altro giocatore che piace ad Allegri sin dai tempi del. Ma l'asta creatasi per il ...

Monza, la famiglia Berlusconi vuole vendere la società: i dettagli FantaMaster

Adriano Galliani rompe il silenzo dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il braccio destro dell'ex premier, scomparso lunedì scorso, racconta come ha vissuto gli ...Cessione Monza – Il Monza di Raffaele Palladino, in questa stagione, ha raggiunto l’undicesima posizione in Serie A. Un risultato positivo, considerando che il Monza ha sfidato le big del nostro campi ...