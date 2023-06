Centenario Aeronautica Militare | troppi visitatori e poche navette | rissa al parcheggio | picchiato pure l’autista

(Di domenica 18 giugno 2023)dell’, tutti con il naso all’insù per vedere le acrobazie delle Frecce Tricolori e di tutti gli altri aerei in parata, ma intanto c’era chi – disperato – non sapeva come raggiungere l’aeroporto dalle aree dipreviste dall’organizzazione. Troppelerispetto alla mole immensa di. E, non appena uno dei mezzi messi a disposizione è apparso, ecco che tra le persone in attesa è scattata la corsa a chi dovesse prenderlo, confinale. Frecce Tricolori per ildell’, ecco il primo passaggio (FOTO E VIDEO) Da paciere a vittima Dopo aver aspettato a lungo il pullman, tutti si sono precipitati per prenderlo. Ma la ...

Dopo aver aspettato a lungo il pullman, tutti si sono precipitati per prenderlo. Ma la navetta non era sufficiente per contenere tutte le persone in attesa, così è sorta una discussione su chi dovesse ...Dan Friedkin da spettacolo nel cielo di Roma. In occasione delle celebrazioni per ildellaMilitare a Pratica di Mare, il presidente è protagonista di un air show insieme agli altri componenti dell'Horsemen Flight Team (Jim Beasley Jr. e Ed Shipley). La ...... Riccardo Pescante Assistente al Programma: Arianna Perugini - Per Rai Sport: Arianna Secondini e Loredana Rossini In occasione delle celebrazioni per ildell'Militare, il 17 e ...

Aeronautica Militare, a Pratica di Mare l'airshow per il centenario - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Prima domenica senza Mara Venier e Francesca Fialdini: al loro posto un best of di Domenica In e le celebrazioni per il centenario dell'Aeronautica Militare.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...