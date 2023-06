Centenario Aeronautica Militare | Mattarella presente alle celebrazioni a Pratica di Mare

Il presidente della Repubblica, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, sta assistendo alla manifestazione in onore dei cento anni della Forza Azzurra. Presenti tanti appassionati, tra ...Lo racconta all'Adnkronos il tenente colonnello dell'Militare Iury Topini. Nel Campo 100, allestito nell'aeroporto di Pratica di Mare in occasione delle celebrazioni per il...Dal 1923 fino a oggi, passando per il 1940 e il 1950, con rievocazioni d'epoca e velivoli che hanno fatto la storia della Forza Azzurra. A Pratica di Mare ildell'Militare è una manifestazione aperta a tutti, la festa di un Paese intero che è diventato grande con una aviazione da sempre all'avanguardia e che negli anni '20 del ...

Il Centenario dell'Aeronautica Militare si apt resta a vivere il suo momento clou con la manifestazione aerea di domani 17 e dopodomani 18 giugno… All'aeroporto militare di Pratica di Mare, esibizioni di velivoli del passato e ...