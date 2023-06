Ceferin torna sul caso Taylor | «Serve più severità contro il bullismo sugli arbitri»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 giugno 2023) Il presidente dell’UEFAdi nuovo sul discusso: le sue dichiarazioni in difesa dell’arbitro, tramite un’intervista a NOS, ha così parlato del. LE PAROLE – «Dobbiamo essere più severi. È diventato insopportabile. C’è una pressione costante, ogni decisione arbitrale viene discussa. Si è andati troppo oltre. Dobbiamo punire ilnei confronti dell’arbitro. Non abbiamo ancora avuto tempo per quello, perché abbiamo avuto molte finali. Ne parleremo dopo la stagione e mi aspetto proposte dal comitato arbitrale. Tutto quello che possiamo fare è punire dopo. Ma non è facile prevenire. Le sanzioni devono essere severe. Dobbiamo essere severi, ma anche parlare con i tifosi. È troppo semplice dire che tutti ...