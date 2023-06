Ceferin | “L’Arabia Saudita sta sbagliando Dovrebbero investire sui loro giocatori”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 giugno 2023) Aleksander, Presidente della Uefa, ha rilasciato un’intervista da NOS, parlando degli investimenti che ultimamentesta dedicando al mondo del calcio. “Penso che principalmente sia un errore per il calcio arabo perchénelle accademie,far sviluppare gli allenatori e istessi calciatori. Il modello per cui vanno ad acquistareche per gran parte hanno quasi terminato lacarriera non è sistema che permetta uno sviluppo del calcio. Stanno facendo lo stesso errore della Cina di qualche anno fa…”. SportFace.