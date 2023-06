Ceferin | 'L'Arabia Saudita sta facendo lo stesso errore della Cina Quesi soldi'

Aleksander, Presidente della Uefa, ha rilasciato un'intervista da NOS, parlando degli investimenti che ultimamente l'Saudita sta dedicando al mondo del calcio. 'Penso che principalmente sia un ...

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, è stato intervistato da NOS in Portogallo e ha commentato così la scelta dell'Arabia Saudita di investire tantissimo sul calciomercato, prendendo campioni, ...Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a NOS parlando degli acquisti e delle proposte da capogiro che il campionato dell'Arabia Saudita sta conducendo: "No, no, no ...