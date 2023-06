“Causa danni incalcolabili” | piano regionale da 900mila euro per contenere il pesce siluro

(Di domenica 18 giugno 2023) Regione Lombardia vara untriennale rivolto agli Enti Parco Fluviali e alle Riserve Naturali per il contenimento del. Lo stabilisce una delibera approvata su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, che, oltre a fissare i criteri per l’assegnazione dei contributi, stanzia 900.000per il periodo 2023-2025. “Il– dichiara l’assessore Beduschi – è una specie invasiva e predatrice che in pochi decenni ha colonizzato le acque lombarde, diffondendosi praticamente in tutto il bacino padano endoalla fauna ittica autoctona, che in alcune zone del Po è praticamente scomparsa. Dal 2019 la Regione finanzia annualmente interventi per il suo contenimento, ...

... la società che gestisce la catena di ristoranti Sushiro, la più grande del Giappone, ha intentato lada 443mila euro presso il tribunale distrettuale di Osaka. Per limitare idel video l'......questo accade spesso e isono enormi sia per la perdita di tempo e sia per i costi che il cittadino deve sopportare . In tutto questo la macchina della giustizia si va a ingolfare anche a...E invece il Bez ha perso quattro posizioni, anche adi una toccata con Alex Marquez, e ha ... poi dopo qualche giro la gomma posteriore è calata, e ha dovuto pensare a limitare i, cosa ...

Se l’impresa causa danni durante i lavori, il Condominio è responsabile Edilportale.com

Ancora da chiarire le dinamiche dello scontro: verrà presto nominato un perito per esaminare i danni riportati dal veicolo e un medico legale per valutare i danni fisici ...Si rivolgeva al Tribunale per richiedere la condanna del condominio al risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro occorsole ... un punto della strada dove è presente del brecciolino, la causa ...