Cassese | la riforma della giustizia va apprezzata | i giudici vogliono le “mani libere”

(Di domenica 18 giugno 2023) “E’ unache merita apprezzamento, in qualche punto troppo timida“. Così il giurista Sabinodefinisce ladel ministro Carlo Nordio in una intervista a QN. “Sopprime un reato indicato in forma poco precisa, stabilisce il rispettovita privata delle persone indagate e non indagate, circonda di garanzie la custodia preliminare, perché non diventi una minaccia, cerca di evitare il “naming and shaming”, cioè l’uso di additare al pubblico ludibrio, mediante la pubblicazione di informazioni sulla vita privata“, spiega. E aggiunge che “l’abuso di ufficio, nonostante l’intervento legislativo del 2020, è rimasto un reato non sufficientemente delineato dalla norma, indicato con eccessiva latitudine, sicché non si sa che cosa ...

Cassese: "Riforma ancora troppo timida. Le toghe contestano ...

