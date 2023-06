Caserta | morto l’imprenditore che aveva rimproverato un 17enne | la lite per le bucce di arachidi per terra

(Di domenica 18 giugno 2023) Èdopo otto giorni di ricovero in ospedale Giovanni Sasso,di 48 anni di Cellole (), ridotto in fin di vita in seguito a unaavuta con un minore. L’episodio risale alla scorsa settimana. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, Sasso avrebbel’adolescente perché stava gettando aalcuni gusci di, proprio davanti all’ingresso della concessionaria d’auto di cui era titolare. A quel punto, il ragazzo ha reagito e i due avrebbero iniziato a spintonarsi, fino a quandoè caduto e ha sbattuto la testa a. Il 48enne è stato portato alla clinica Pineta Grande di Castel Volrtuno, ma è apparso subito in condizioni gravissime per una frattura alla base cranica. Dopo ...

