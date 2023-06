(Di domenica 18 giugno 2023) È decedutoaver lottato otto giorni tra la vita e la morte ilGiovanni Sasso, imprenditore di Cellole, nelno, ridotto in fin di vita in seguito ad una lite avuta lo scorso weekend con un minore, che aveva reagito a un suo. Sasso aveva ripreso ilperché stava gettando a terra i gusci delle noccioline proprio davanti alla sua concessionaria d'auto. Ilimprenditore era ricoverato dal 9 giugno scorso alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno con una brutta frattura alla base cranica, risultata alla fine letale.

Cellole . Un imprenditore di 48 anni di Cellole () è finito in ospedale in condizioni gravissime in seguito ad una lite avuta con un minore. Sulla vicenda, avvenuta a Cellole nel fine settimana, è stata aperta un'indagine della Procura di ...Quandocon la fidanzata mi chiama e si sfoga con me, possiamo stare al telefono anche 4 ore ... Negli ultimi anni, al suo fianco c'è stato per un po' l'imprenditore Francescoe, nel 2021, ...L'episodio è avvenuto a Casal di Principe, in provincia di. Il motivo del grave gesto. Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe deciso di aggredire e di ...

Caserta, litiga con un 17enne dopo un rimprovero: morto 48enne Sky Tg24

La ricostruzione del litigio Sulla vicenda, avvenuta nel pieno centro di Cellole, era stata subito aperta un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere per lesioni gravissime: poi i ...È morto dopo otto giorni di ricovero in ospedale Giovanni Sasso, l'imprenditore di 48 anni di Cellole (Caserta), ridotto in fin di vita in seguito a una lite avuta con un minore. Sulla vicenda, avvenu ...