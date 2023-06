(Di domenica 18 giugno 2023) Riceviamo e pubblichiamo la replica delladiSan. Gentile redazione di Bergamo News vi scriviamo per il vostro articolo “Non cammino, da 8 mesi aspetto una risonanza ma la clinica ha cancellato l’appuntamento: aiutatemi” pubblicato lo scorso sabato 10 giugno. Fatte le verifiche del caso, abbiamo accertato che la cancellazione dell’appuntamento della signora èinda parte dellain seguito a una nuovaeffettuatasignora, o da chi delegato per suo conto, presso un’altra struttura accreditata, prima di eseguire la prestazione nella nostra Clinica. La nuova prestazione nell’altra struttura è stata prenotata per una data successiva a quella fissata da noi e poi di ...

Casa di cura San Francesco: “La prenotazione annullata è avvenuta in automatico dalla gestione regionale” BergamoNews.it

Donato all'ospedale San Giuseppe un monitor multiparametrico pediatrico. Il frutto di una raccolta fondi fatta dalla famiglia De Luca in ricordo del figlio.