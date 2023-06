Ladi Perdaxius (- Iglesias) era fidanzata 55 anni fa. Poi la vita aveva separato quei ragazzi per sempre, finché i social non ci hanno messo lo zampino. I due si sono ritrovati dopo ...... il personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza e i Carabinieri del nucleo Radiomobile e la Polizia di Stato del Commissariato di...la grande kermesse gastronomica internazionale nell'isola di San Pietro CARLOFORTE (- ... in corso Battellieri, sarà la volta della sfida tra il cagliaritano Federico Durzu , incon ...

Carbonia, coppia si ritrova dopo 55 anni e si sposa: "Il primo amore non si scorda mai, non è una frase fatta" TGCOM

Paolo Nocco, 74 anni, e Regina Pinna, 71, sono detti Sì al Comune di Perdaxius dopo che per oltre mezzo secolo si erano persi di vista. Da ragazzi erano stati fidanzati e grazie ai social si sono riun