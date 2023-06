Capuano perplesso | «Frattesi pronto All’Inter da capire una cosa!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023)nutre qualche perplessità sul possibile arrivo di, vista la presenza già di Barella nel ruolo di mezzala destra. Il giornalista si interroga DUBBI ? Giovanni, a Tutti Convocati, su Dimarco e: «Se Ivan Perisic avesse accettato il rinnovo, Dimarco avrebbe giocato meno. Ma sono contento per quello che ho visto.? Dase è complementare o meno a Barella. Lui è destinato a crescere. Gioca dalla parte dell’interista, in Nazionale puoi farli coesistere ma dentro un club non lo so.ti sta dimostrando di essere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...