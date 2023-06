Canottaggio | Rambaldi-Sartori vincono l’oro | è festa in Coppa del Mondo

(Di domenica 18 giugno 2023) Varese – Indeldi, in svolgimento a Varese, il doppio assoluto di Lucae Matteovince, al termine di una gara avvincente e combattuta, la medaglia d’oro davanti a Stati Uniti e Cina. A premiare i due fuoriclasse azzurri il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, sugli spalti ad assistere alla competizione insieme al Presidente Federale Giuseppe Abbagnale. Il risultato: 1. Italia1 (Luca, Matteo-Fiamme Gialle) 6.06.45, 2. USA 6.07.76, 3. Cina1 6.12.25,4. Australia 6.12.90, 5. Italia2 (Leonardo Tedoldi-Fiamme Gialle, Riccardo Peretti-SC Gavirate) 6.22.43, 6. Repubblica Ceca 6.26.97. (foto@.org/Mimmo Perna) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui ...

