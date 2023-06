Canottaggio | Matteo Sartori e Luca Rambaldi | “Vittoria dedicata a Filippo Mondelli”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Con tre podi nelle specialità olimpiche deled uno nelle specialità paralimpiche del parasi chiude per l’Italia la tappa di Coppa del Mondo 2023 disputata a Varese: successo del doppio maschile, secondo posto per il quattro di coppia maschile, terza piazza per il doppio pesi leggeri maschile e seconda posizione per il singolo PR1 maschile. Tutti gli azzurri saliti sul podio hanno parlato al sito federale. Dedica unica per i due azzurri del doppio maschile.(Fiamme Gialle, numero 2): “Gara tosta ed emozionante, si sentiva il caldo ma anche l’emozione, abbiamo gareggiato in un giorno particolare come il compleanno di, che iniziò con me in doppio e che oggi vogliamo onorare insieme a, che non fa rimpiangere ...