Canottaggio | Coppa del Mondo Varese 2023 | Luca Rambaldi e Matteo Sartori vittoriosi nel doppio maschile!

(Di domenica 18 giugno 2023) Si apre con un successo per l’Italia la terza giornata di gare della seconda tappa dideldi, in corso a: nella finale delmaschile successo per Italia 1 di(Fiamme Gialle) e quinto posto per Italia 2 di Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle) e Riccardo Peretti (SC Gavirate). Parte forte Cina 1, che ai 500 metri precede di 0.32 Italia 1 e di 0.41 gli USA, con l’Australia a 0.53 ed Italia 2 quinta a 1.22. A metà gara passano al comando gli USA, con appena 0.05 su Cina 1 e 0.24 su Italia 1, mentre perdono terreno l’Australia, quarta a 1.42, ed Italia 2, quinta a 4.43. Nella seconda parte di gara passa a condurre Italia 1, che supera prima Cina 1 e poi ...

Si è aperta con un'ottima notizia per l'Italia questa domenica di finali a Varese , sede di una tappa didel Mondo 2023 di. Nel doppio maschile è infatti arrivata una splendida medaglia d'oro grazie a Luca Rambaldi e Matteo Sartori , capaci di tagliare il traguardo per primi.

VARESE – Sta per calare il sipario sulla Coppa del Mondo di Canottaggio di Varese, fino a ieri (sabato 17 giugno il medagliere più che positivo per le cinque medaglie azzurre, tre ori, un argento e un ...