Canottaggio | Coppa del Mondo Varese 2023 | il quattro di coppia maschile azzurro si inchina solo alla Polonia ed è secondo

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Terzo podio per l’Italia nelle specialità olimpiche della seconda tappa delladeldi, in corso a: neldichiudonopiazza d’onore Nicolo? Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, battuti soltanto d. L’Italia parte subito forte e decide di dettare i ritmi della gara, portandosi in testa e passando per prima ai 500 metri con 1.29 sullaed 1.65 sulla Gran Bretagna. Risponde la barca polacca, che si avvicina a quella azzurra, ma ai 1000 metri l’Italia è sempre prima con 0.38 sullae 1.20 sui britannici. L’avanzata dei polacchi è inarrestabile e gli azzurri devono ...