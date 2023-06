Canoa slalom | Coppa del Mondo Tacen 2023 | nel kayak cross vittorie di Veronika Vojtova e Joseph Clarke

(Di domenica 18 giugno 2023) La terza tappa delladeldi, disputata a, in Slovenia, si chiude con le gare del, nuova specialità olimpica che farà l’esordio a Parigi 2024:per la cecae per il britannico. Nessun azzurro oggi in gara. La finale femminile viene vinta dalla ceca, che batte la padrona di casa slovena Eva Tercelj, seconda, e l’australiana Jessica Fox, terza. Quarta piazza per la brasiliana Ana Satila. Nonostante l’assenza odierna, in classifica generale resta in testa Stefanie Horn con 110 punti, davanti a Satila e, appaiate al secondo posto a ...

L'Italia manca il podio nella terza giornata di coppa del mondo di canoa slalom a Lubiana, in Slovenia, dove erano in programma semifinali e finali del kayak. Dopo aver dominato le qualificazioni, Giovanni De Gennaro ha chiuso al sesto posto nel K1 tra le rapide di Tacen.

