Calciomercato Roma | Dybala leader | ma si cerca il sostituto

(Di domenica 18 giugno 2023), nonostante il contratto lo metta al centro del progetto, siqualcuno che possa permettere il turnover aPauloha lo stipendio più alto della, ha la sicurezza di essere amato dalla piazza e di avere un ruolo centrale nel progetto di Mourinho. Allo stesso tempo però, l’inclinazione agli infortuni costringe i giallorossi are unper poterlo gestire al meglio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti giallorossi, al netto del lavoro sulle cessioni per trovare 30 milioni di plusvalenze entro fine giugno, stanno sondando alcuni nomi. Se Scamacca è il favorito per l’attacco (al posto del lungodegente Abraham), piacciono anche Wilfred Zaha, svincolato dal Crystal Palace, ...

...- 100 anni della Aeronautica Militare (diretta) dall'Aeroporto Militare di Pratica di Mare [] ...si ferma mai e si veste d'estate per seguire tutti i principali eventi sportivi ed il. ...... appuntamento irrinunciabile dell'estate italiana di Sky Sport: '- L'Originale' , che ...di sempre dopo il record di medaglie al Mondiale di Budapest e l'indimenticabile Europeo di, i ...Commenta per primo Cristian Totti può lasciare il settore giovanile dellaper andare a giocare nella Primavera del Frosinone . Ieri, insieme a suo papà Francesco, l'attaccante giallorosso classe 2005 ha visitato l'istituto scolastico San Bernardo nel complesso dell'...

Calciomercato Roma: accordo raggiunto con Llorente, club al lavoro per trovare la formula migliore » LaRoma24 LAROMA24

Calciomercato Roma, addio Juventus e triplice rinforzo insieme al grande ex. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Le attenzioni e le grandi manovre in casa giallorossa sono entrate quasi sin da subito nel ...Ad oggi corre da solo. È Gianluca Scamacca l'obiettivo più concreto della Roma. Per età, ingaggio, profilo di attaccante, formula di trasferimento, di meglio in giro ...