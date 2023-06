Calciomercato Napoli | Rayyan Baniya in pole per sostituire Kim Min-Jae

Commenta per primo Victor Osimhen , attaccante del, ha parlato a PoojaMedia dal ritiro della Nigeria, svelando i propri gusti musicali e come si prepara prima delle partite: 'Nel mio tempo libero, soprattutto dopo pranzo, mi rilasso due o tre ...Commenta per primo Ilnon molla Teun Koopmeiners. L'olandese è gradito ai dirigenti partenopei, ma non sarà facile convincere l'Atalanta, da sempre bottega carissima: gli orobici, svela Il Giorno , valutano il ...Commenta per primo L'Atalanta ha intenzione di lasciare partire in estate solo uno tra Rasmus Hojlund e Giorgio Scalvini. Lo riferisce Il Giorno . Un chiaro messaggio per il, intenzionato a fare suo il centrale italiano. De Laurentiis deve accelerare, in modo tale da bruciare i big club inglesi, a sua volta intrigati dal centravanti danese.

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: ADL chiama Hojlund, Koopmeiners e Scalvini ilmattino.it

l Napoli accelera per Rayyan Baniya come possibile sostituto di Kim Min-Jae. I dettagli di questa trattativa calciomercato.Il mercato del Napoli avanza spedito ora più che mai con l'arrivo del nuovo allenatore, è il momento di guardarsi intorno ed affondare i ...