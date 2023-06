Calciomercato Napoli | il pallino di ADL è Baldanzi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 giugno 2023), Aurelio De Laurentiis studia la fattibilità del colpo: i buoni rapporti con l’Empoli decisivi Aurelio De Laurentiis si muove in prima persona per il mercato del. Come riportato dal la Gazzetta dello Sport, il presidente dei partenopei ha messo nel mirino, stellina dell’Empoli e dell’Italia Under 20. I toscani partono da 15 milioni e i buoni rapporti tra le due dirigenze rendono la trattative più semplice: si tratterebbe di un colpo di prospettiva che ricorda nei modi e nei costi quanto fatto lo scorso anno per Raspadori.