Calciomercato Milan – Nianzou nuovo nome per la difesa

Perno inamovibile dell'attacco del, Rafael ha partecipato a 34 partite di campionato dei rossoneri, contribuendo alle vittorie grazie a 15 gol e 7 assist. Tende a preferire giocare in casa, ...SCELTE - 'Perché non prima Ho sbagliato, ma ero diventato vicepresidente delinsieme a Felice Colombo e aiutammo Capello a fare il corso per diventare allenatore, potevo farlo insieme a lui ma ...Commenta per primo Il Lipsia sta lavorando alacremente per cercare di raggiungere un accordo con il Lens per l'attaccante belga Openda, sondato anche daldi Maldini e Massara. La richiesta è di 40 milioni mentre il club tedesco offre 30 più 5 di bonus. La distanza può essere colmata a stretto giro di posta.

Motivo per cui il Milan ha bisogno di giovani alternative ... Ventitré anni, gli esordi in Olanda fino al primo vero exploit nel calcio nobile con il Lens: otto partite e due gol anche con la ...Moncada non ha intenzione di attendere il trequartista belga, si va verso la cessione: ha già individuato il sostituto in Turchia ...